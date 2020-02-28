في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو التركيز على أمور مالية ومهنية، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك كي تحقق مكاسب.

عاطفيا: اليوم قد يصيبك الفلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

الثو

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.

عاطفيا: القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءَ في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب الزهو بنفسك.

الجوزاء

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي قد يزيد عليك الضغوط، والعصبية ليست في صالحك.

مهنيا واجتماعيا: الحالة الفلكية الدقيقة تنصحك باختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

السرطان

مهنيا واجتماعيا: يعدك الفلك بعلاقات قوية تربطك بالأصدقاء إذا كنت مشاركا لهم.

عاطفيا: القمر يساعدك اليوم على تحقيق تطور في علاقة عاطفية ناشئة أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

الأسد

مهنيا وماليا: القمر المعاكس يجعلك في حالة تأرجح وعدم استقرار، صعود وهبوط معنوي.. اصبر ثلاثة أيام حتى تتحسن مزاجيا.

عاطفيا واجتماعيا: الأمر يتطلب أن تكون يقظا وكتوما وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك.

العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ واليوم مناسب للمغامرة والاضطلاع أو التعرف على جديد.

عاطفيا: تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ عذوبة وإذا كنت متزوجا عليك أن تواجه ولا تهرب مهما كانت الضغوط.

الميزان

اجتماعيا وعاطفيا: تمنحك الأفلاك مشاعر حب قوية وتميل للتعامل بكرم مع من حولك.

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمنحك القدرة على تنمية مال وأعمال.. تنظم جيدا أفكارك ونفقاتك وتستطيع أن تفي بالتزاماتك.

العقرب

ماليا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بنظرة متفائلة كي تجد حلا للمشاكل.

عائليا وعاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد… لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل.

القوس

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة الإيجابي ويمنحك ذلك طاقة وحيوية ويساعدك على الاهتمام بمن تحب.

مهنيا: تعمل بخشونة وتدفع أعمالك بقوة وتساعدك الأفلاك على التماسك.

الجدي

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبةً في العطاء.

مهنيا واجتماعيا: اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

الدلو

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتميل لاستعادة خبرات مؤلمة وذكريات حزينة، فقط قاوم مشاعر الحزن والرغبة في التمرد.

عاطفيا واجتماعيا: تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.

الحوت

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.

مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تحدد هدفك وتحترم ارتباطاتك الشخصية والمهنية.