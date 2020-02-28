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اصابة مواطنة بفيروس كورونا في صفاقس: المدير الجهوي للصحة يكشف..

2020/02/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي أن التحاليل التي أجريت بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول لحالة المواطنة التي قدمت من ميلانو الإيطالية أثبتت سلامتها وخلوها من فيروس “كورونا”.

وكانت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية صرحت لـ(وات) امس الخميس، ان حالة الاشتباه بالاصابة بفيروس “كورونا” الجديد لا تنطبق على وضعية المواطنة العائدة من ميلانو الايطالية والتي تم رصدها بصفاقس، لأنها لاتشكو ضيقا في التنفس أو ارتفاعا في درجات الحرارة، التي تعد من أبرز أعراض الاصابة بهذا الفيروس.

يذكر أن المصالح الاستشفائية بجهة صفاقس تلقت اتصالا من مواطنة عادت الأحد الفارط من مدينة ميلانو التي سجلت إصابات بفيروس “كورونا”، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس.

واتخذت الجهات الصحية الاجراءات اللازمة من عزل صحي وتحاليل مخبرية أرسلت إلى المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة حيث تجرى تحاليل مثل هذه الأمراض.

وشدد العيادي على أن المنظومة الصحية في الجهة أخذت كل الاحتياطات اللازمة وعلى أتم الاستعداد لمجابهة المرض إن ثبت ظهوره، موضحا أن الاستعدادات اللوجيستية والبشرية تم اتخاذها في مختلف المؤسسات والمستويات الصحية من الخط الأول والثاني والثالث.

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