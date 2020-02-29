سعيدة قرّاش تهاجم عبير موسي.. وهذه التفاصيل

اعتبرت سعيدة قراش أنّها “لا ترى فرقا بين عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ والأحزاب التي تحاربها، في وقوفها ضدّ مشروع المساواة في الميراث”.

وأوضحت سعيدة قراش، في تصريح إذاعي قائلة: “إذا تعتبر عبير موسي نفسها وريثة بورقيبة ووريثة الدولة الحديثة، وتقدمية وحداثية ومن العائلة الوسطيّة وتدافع عن مدنية الدولة وتحديثها وفصل السياسة عن الدين، وجب أن تكون أيضا قوة تدافع عن مشروع المساواة في الميراث”

ودعت قرّاش “الكتلة الديمقراطية”(التيار وحركة الشعب) وما تبقى من نداء تونس وكتلة الحزب الدستوري الحرّ في البرلمان، إلى مساندة مشروع قانون المساواة في الميراث، الذي اقترحه رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي.