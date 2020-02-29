الغنوشي يُراسل الكتل حول مُرشحيها لعضوية المحكمة الدستورية

اصدر رئيس البرلمان راشد الغنوشي يوم أمس قرارا يضبط الاجراءات والمقتضيات المطلوبة في الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية وتم توجيه مراسلة في الغرض لرؤساء الكتل النيابية وفقا لروزنامة استكمال انتخاب اعضائها.

وتضمن القرار الجهات المخولة لتقديم الترشيحات والعدد الاقصى لكل جهة ترشيح وتذكير بالشروط الواجب توفرها في المترشحين ومكونات الملف وغيرها من الاجراءات.

ونشر الناطق باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف نسخة من هذا القرار على صفحته بموقع فايسبوك مع بلاغ يدعو من خلاله الراغبين في الترشح لعضوية المحكمة الدستورية باسم ائتلاف الكرامة ممن تتوفر فيهم الشروط ايداع مطلب ترشح مرفق بالمؤيدات وذلك قبل يوم 10 مارس القادم.

يذكر ان مكتب مجلس النواب اقر في اجتماعه المنعقد يوم الاربعاء 26 فيفري روزنامة استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية والتي تنطلق يوم 28 فيفري بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين الى كتل ونشر القرار.

يشار الى ان فترة الترشيح تمتد من 1 الى 19 مارس 2020 وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020 ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية في اجتماع بتاريخ 2 افريل 2020 على ان تنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 8 افريل 2020 .