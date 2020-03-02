سائق “تاكسي” يحول وجهة استاذة ببن عروس..وهذه التفاصيل..

عاجل: اغتصاب عجوز في الـ90 من عمرها وسرقة منزلها .. وهذه التفاصيل

عاجل/هذه حقيقة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي

منوبة/ القبض على شخص محل 07 مناشير تفتيش وحجز مواد مخدرة

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/03/02 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تكون السماء اليوم الاثنين مغيمة فتدريجيا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال والوسط وتشمل محليا الجنوب ليلا.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و المرتفعات و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر شديد الاضطراب فهائجا بالشمال و السواحل الشرقية و مضطربا فشديد الاضطراب بخليج قابس.وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 25 و 30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية.

اما التوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء، فتشير إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي.

الريح شمالية غربية قوية فقوية جدا قرب السواحل وبالمرتفعات وقوية نسبيا ببقية الجهات. والبحر هائج فشديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.
ودرجات الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 10 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و 23 درجة ببقية المناطق.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn