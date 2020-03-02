في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الاثنين 02 مارس 2020

الحمل

تذكر أنك موجود هنا من أجل المتعة والشعور بالسعادة. تذكر هذا الأمر دائما خاصة اليوم، فربما يحاول بعض السخفاء أن يعكروا صفوك. هناك شخص ما يدعوك للتيقظ وربما تفسر ذلك بأنه يحاول أن يثير غضبك. أنت بحاجة إلى الاستقرار والثبات.

الثور

قد يحاول البعض التواصل معك اليوم، ولكن لست مهتما بهذا الأمر لأنك ليس لديك وقت لتضيعه. ربما تواجهك بعض الصعوبات وتحتاج إليهم، فكن حذرا. تسير بسرعة غريبة اليوم حتى تصل إلى منزلك في وقت مبكر، ولكن السبب غير معروف.

الجوزاء

ستتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسيطلب منك النصح ولذلك يجب أن تقدم نصائحك بهدوء لكي لا يعتبرها الطرف الآخر إهانة. لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لثقة الآخرين فيك. استغل طاقتك في مساعدة الآخرين.

الاسد

يجب أن تهتم بصحتك وتقوم باستخدام وسائل التدفئة المناسبة منعا لحدوث نزلة برد شديدة. ابتعد عن التخفيف من ملابسك، وقم بتناول الأغذية الغنية بفيتامين C، وكذلك الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

العذراء

عندما تقرر القيام بأي مهمة ما اليوم، ستجد جميع من حولك يساعدونك ويدعمونك بشكل ملحوظ. ذكر نفسك بهذا اليوم جيدا، وساعد من حولك إذا وجهتهم أي مشكلة. لديك العديد من الالتزامات وتتحمل العديد من المسؤوليات ولكن لا تقلق فاليوم سيمر بسلام.

الميزان

لا تتردد في التعبير عن مشاعرك وعاطفتك للآخرين. يمكنك أن ترتاح من حياتك الواقعية وتهرب للخيال. تتمتع اليوم بالثقة في النفس التي يمكنك أن تستخدمها حتى تؤثر على الآخرين. احترس من أي شخص يجبرك على التصرف بطريقة لا تعجبك.

القوس

ربما تجد نفسك اليوم محط أنظار الجميع. يعترف جميع الزملاء بجانب رؤسائك في العمل بمجهودك وبعملك الذي تؤديه على أكمل وجه. ربما تحصل اليوم على علاوة مالية أو مكافأة من العمل. هذه المكافأة قد تتعلق بمشروع أو بمهمة أديتها خلال الفترة الماضية.

الجدي

حياتك ليست مملة على الإطلاق اليوم كما تتصور، بل هناك مغامرة جديدة كل يوم تملأ وقتك بها، فهل أنت مستعد لمغامرة اليوم. انفعالاتك تساوي تماما ردات فعلك، ورغم أنك مزاجي أحيانا ولا ترى الأمور بصورة واضحة وكما يجب، إلا أنك متفائل اليوم بشكل ملحوظ ولم تفقد حبك للحياة.

الدلو

التردد قد يكون سبب تراجعك للخلف بعد التقدم للأمام. يجب عليك أن تحسن معاملتك للحبيب، فهو ليس مسئولا عما يحدث لك. الأمور تسير على ما يرام وليست سيئة بالطريقة التي تتخيلها. ممارسة الرياضة ستحميك من أمراض القلب وتقيك العديد من الأمراض وتحسن مزاجك.

الحوت

يعدك هذا اليوم بالأرباح المشاريع الناجحة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل. تخطط لقضاء سهرة رومانسية مع الحبيب تنسيان خلالها مشاكل الماضي وتتبادلان أرق الكلمات. قلة النوم تصيبك بالتعب والكسل فحاول أن تذهب لفراشك مبكرا اليوم.