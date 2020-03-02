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مريم الدبّاغ تتدخّل لدى وحدات الديوانة لتعطيل سمير الوافي و خطيبته في المطار: الديوانة توضّح

2020/03/02 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

قال الناطق الرسمي بإسم الديوانة، العميد هيثم الزناد إن الإدارة العامة للديوانة قد قامت بفتح بحث إداري على خلفية التدوينة الأخيرة التي نشرتها مريم الدباغ واشارت فيها إلى انها تدخلت لدى أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج لتعطيل الإعلامي، سمير الوافي وخطيبته.

وأضاف في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن كل ما قيل لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل اي اتصال أو إعلام بمصالح الديوانة بالمطار في الغرض مهما كان مصدره معلوم أو غير معلوم.

وأكد الزناد أن عمل الديوانة مبني على إجراءات و يستند إلى وسائل استهداف حسب المخاطر الموجودة وليس لاعتبارات شخصية أو لدواعي “انتقامية”، مبيّنا أنه قد تبيّن أن عملية التفتيش تمت بصفة عادية وفي كنف الاحترام ولم يتم خلالها رفع أي مخالفة، مشدّدا على أن مصالح الديوانة حريصة على تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء.

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