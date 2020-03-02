عاجل: ارتفاع حصيلة الاصابات بـ”كورونا” في الجزائر

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2020/03/02 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الاثنين، 2 مارس 2020 أنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بهذا الوباء القاتل إلى 3 إصابات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابتين تمّ تسجيلهما في ولاية البليدة الواقعة شمال البلاد، وهما لامرأة تبلغ من العمر 53 وابنتها البالغة من العمر 24 عاماً، مضيفة أنه جرى التكفل بالحالتين ووضعهما تحت الحجر الصحي.

كما سجلت الجزائر الثلاثاء الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تعود لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فيفري الماضي، تمّ ترحيله مؤخراً بعد فترة حجر صحي استمرت أسبوعاً.

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