منوبة/ القبض على شخص محل 07 مناشير تفتيش وحجز مواد مخدرة

تمكنت يوم 01 مارس 2020 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة من العثور على 05 اشخاص بغابة زيتون كائنة بالجهة وبالاقتراب منهم لاذوا بالفرار أين أمكن القاء القبض على أحدهم عمره 31 سنة (قاطن بالجهة) والذي بالتحري معه تبين أنه محل 07 مناشير تفتيش لفائدة وحدات امنية وهياكل قضائية مختلفة من اجل “الفرار من السجن والعنف الشديد وتكوين وفاق والسرقة والتهديد” ومحكوم عليه بالسجن لمدة 06 سنوات.

وبتفتيش المكان تم العثور على 30 قطعة من مخدر القنب الهندي “الزطلة” وآلة حادة وصندوق حديدي صغير الحجم ودراجة نارية ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات ترويج المخدرات.

باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومباشرة قضية عدلية في الغرض.