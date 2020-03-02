عاجل: اغتصاب عجوز في الـ90 من عمرها وسرقة منزلها .. وهذه التفاصيل

تمكن اعوان الشرطة العدلية بحمام الانف يوم امس من اماطة اللثام عن جريمة اقتحام وسرقة منزل امراة مسنة واغتصابها جدت يوم الخميس الماضي بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

ونقلت “موزاييك “عن مصدر امني تاكيده ورود بلاغ على مركز الأمن الوطني بالزهراء يوم الخميس الماضي يفيد بتعرض سيدة تبلغ من العمر 90 عاما وتحمل جنسية بلد مغاربي إلى سرقة منزلها بإستعمال العنف والتهديد بسلاح أبيض قبل تعرّضها للاغتصاب.

واضاف نفس المصدر أنّ المشتبه بهما استغلا غياب المسنة للتسلل الى منزلها قصد السرقة وانهما فوجئا بعودتها سريعا وانهما عمدا الى شل حركتها بتهديدها بواسطة سلاح أبيض وتقييدها بواسطة حبل واغماض عينيها ليتسنى لهما سرقة محتويات خزنتها بعد خلعها.

واشار الى ان المظنون فيهما لم يكتفيا بذلك بل قاما بتعنيف المسنة واغتصابها ثم سرقة سيارتها من المستودع والتحصن بالفرار على متنها.

ولفت الى ان اعوان الامن تمكنوا بعد اجراء التحريات والأبحاث من الكشف عن الضالعين في هذه الجريمة الشنيعة وحجز السيارة المسروقة وادوات السرقة .