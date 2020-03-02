سائق “تاكسي” يحول وجهة استاذة ببن عروس..وهذه التفاصيل..

جدت مساء الأمس عملية إختطاف بجهة المروج حيث استقلت أستاذة تعليم ثانوي تدرس بمعهد المروج سيارة أجرة لتعود لمقر سكناها بحمام الأنف إلا أن سائق التاكسي تعمد الى محاولة تحويل وجهتها بعد تغيير الطريق

وحسب ما اوردته الصفحة الرسمية لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل فان المتضررة وبعد شعروها بنيته تحويل وجهتها قامت بالإشارة اليه للتوقف إلا أنه رفض و غير الوجهة تماما و بشعورها بالخطر إنطلقت في الصياح و الإشارة للمواطنين أنها تتعرض للإختطاف فسارع راكب دراجة نارية لمطاردته لإثنائه عما يقوم به إلا أن سائق التاكسي صدمه في محاولة لدهسه و واصل طريقه حيث اتصل صاحب الدراجة برقم النجدة.

وتم إعلام دورية شرطة النجدة ببن عروس بالموضوع أين أسرعت بالإتجاه للمكان المعلم عليه و بملاحظة السيارة قاموا بالإشارة لسائقها بالوقوف أكثر من مرة ليثبت إصراره في عدم الإمتثال ليتم إرغامه على الوقوف في بن عروس

وقام أعوان الدورية بتقديم المتضررة و السائق لمركز بن عروس ليتبين أنه من جهة المحمدية و السيارة على ملك والده و أنه ليس سائق تاكسي.