تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تكون السماء، الثلاثاء، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي و تكون غزيرة ليلا بالمناطق الساحلية الشمالية.

تهب الريّاح شماليّة غربية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وقوية نسبيا من 20 على 40 كلم/س ببقية الجهات وتصل مؤقتا إلى 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية وبالمرتفعات. ويكون البحر هائجا بالشمال ومضطربا فشديد الاضطراب ببقيّة السواحل. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى منها بين 10 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و22 درجة ببقيّة المناطق.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد، الأربعاء، 04 مارس 2020، إلى ظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط مع ظهور سحب عابرة على الجنوب.

تهب الرياح من القطاع الغربي قويّة فقويّة جدّا من 60 إلى 80 كلم/س بالشمال والوسط وقويّة نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقيّة المناطق وتصل مؤقتا إلى 100 كلم/س في شكل هبات بالمرتفعات. ويكون البحر هائجا فشديد الهيجان بالشمال والسواحل الشرقية وشديد الاضراب بخليج قابس. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 23 و27 درجة ببقية المناطق.