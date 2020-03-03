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القبض على 106 شخصا مفتشا عنهم في حملة أمنية بمحيط المؤسسات التربوية..

2020/03/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، نظمت وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني يوم 02 مارس 2020، حملة أمنيّة بكامل تراب الجمهورية شملت محيط المؤسسات التربويّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

إلقاء القبض على 106 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

حجز سيارتين محل تفتيش.

حجز 102 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

تحرير 16 محضرا جبائيا.

تحرير 76 مخالفة مرورية.

تحرير 23 محضرا عدليّا.

تحرير 04 محاضر صحية.

– تحرير 04 محاضر إقتصاديّة.

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