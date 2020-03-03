تطاوين: تسجيل اول حالة مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”

تقدم مساء امس الاثنين، رجل في الثلاثين من عمره إلى قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين يعاني من اعراض تشبه اعراض فيروس “الكورونا”، فتم وضعه في غرفة مخصصة للحجر الصحي بالمستشفى وإجراء التحاليل اللازمة وإرسالها إلى المستشفى المرجعي بالعاصمة (شارل نيكول)، حسب ما افاد به مصدر رسمي مسؤول بالمستشفى ل(وات).

واضاف ذات المصدر، أن المشتبه بإصابته بفيروس “كورونا” اصيل مدينة تطاوين، عاد من ايطاليا في ذات السفرة التي عاد فيها الشخص الذي تأكدت إصابته بالفيروس بصفة رسمية، وأضاف أن المشتبه باصابته عاد إلى منزله وطلب منه عدم الخروج وحماية محيطه إلى غاية الحصول على نتائج التحاليل، مع البدء في تناول الأدوية الضرورية لحالته الصحية، واشار الى أنها اول حالة يشتبه في اصابتها بالمرض في ولاية تطاوين.