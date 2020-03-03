عاجل/ هذه حقيقة إصابة امراة بفيروس “كورونا” في توزر..

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 03 مارس

عاجل/تقديم موعد العطلة المدرسية بسبب “كورونا”..مستوري القمودي يوضح..

تطاوين: تسجيل اول حالة مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”

تطاوين: تسجيل اول حالة مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”

2020/03/03 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تقدم مساء امس الاثنين، رجل في الثلاثين من عمره إلى قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين يعاني من اعراض تشبه اعراض فيروس “الكورونا”، فتم وضعه في غرفة مخصصة للحجر الصحي بالمستشفى وإجراء التحاليل اللازمة وإرسالها إلى المستشفى المرجعي بالعاصمة (شارل نيكول)، حسب ما افاد به مصدر رسمي مسؤول بالمستشفى ل(وات).

واضاف ذات المصدر، أن المشتبه بإصابته بفيروس “كورونا” اصيل مدينة تطاوين، عاد من ايطاليا في ذات السفرة التي عاد فيها الشخص الذي تأكدت إصابته بالفيروس بصفة رسمية، وأضاف أن المشتبه باصابته عاد إلى منزله وطلب منه عدم الخروج وحماية محيطه إلى غاية الحصول على نتائج التحاليل، مع البدء في تناول الأدوية الضرورية لحالته الصحية، واشار الى أنها اول حالة يشتبه في اصابتها بالمرض في ولاية تطاوين.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn