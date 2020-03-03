القيروان: وضع 7 أشخاص من ولاية القيروان بينهم طفل عمره عامان في الحجر الصحي الذاتي

– أفاد المدير الجهوي للصحة بولاية القيروان، حمدي الحذري، بأنه تم وضع 7 أشخاص (5 ذكور و2 إناث) من ولاية القيروان، بينهم طفل عمره عامان، في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما، بعد أن عادوا على متن نفس الباخرة التي قدم منها الشخص الذي تم التأكد من إصابته بفيروس “الكورونا” المستجد.

وأوضح الحذري في تصريح لصحفية (وات)، أن خلية اليقظة والترصد بوزارة الصحة توصلت إلى معرفة هوياتهم من خلال بطاقات الإرشاد بالباخرة، مبينا أن هؤلاء الأشخاص أعربوا عن تفهمهم لهذه الاجراءات، وأكدوا التزامهم بتطبيق مختلف التدابير والتعليمات طيلة مدة الحجر الصحي الذاتي.

وأشار إلى أنه سيتم متابعتهم طيلة هذه الفترة للتأكد من سلامتهم من الإصابة بهذا الفيروس المستجد.

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة عمل بمقر ولاية القيروان، لتدارس الاجراءات الوقائية المتخذة جهويا قصد التوقي من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وتم خلالها التطرق إلى أهم الاستعدادات الاستباقية على المستوى الجهوي للحد من تأثيراته، في إطار الخطة الوطنية الموضوعة للغرض.