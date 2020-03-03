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منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الى عدم اللهفة والتهافت على شراء المواد الاستهلاكية جراء المخاوف من “كورونا “

2020/03/03 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


دعت منظمة الدفاع عن المستهلك المستهلكين، الى التريث وعدم اللهفة على شر اء المواد الاستهلاكية وذلك اثر الاعلان على تسجيل اول حالة لفيروس “كورونا” في تونس.

وأوصت المنظمة ، في بلاغ لها الثلاثاء، المستهلكين” بالتحلي بالحكمة والرصانة عند تزودهم باحتياجاتهم الضرورية من المواد الاستهلاكية خاصة وانها متوفرة بكميات كافية في كامل تراب الجمهورية “.

وأضافت” ان وزارة الصحة العمومية اكدت انه لا موجب لاقتناء الأدوية بصفة مسبقة او استعمال الاقنعة الواقية الا عند الاصابة الفعلية بالمرض”.

ودعت المنظمة “ربات البيوت” واصحاب العائلات الى “عدم الانسياق وراء الدعوات لاقتناء الادوية والمواد الغذائية بكميات كبيرة مما يتسبب في اضطراب بمسالك التوزيع ونقص في تزود الاسواق”

واكدت ان هذا الأمر ” يشجع بعض التجار على الاحتكار والمضاربة والترفيع في الاسعار وهو ما يمكن ان ينعكس سلبا على تدهور المقدرة الشرائية للمستهلكين”.

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