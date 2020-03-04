تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يتسم الطقس اليوم الاربعاء بنزول أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية في الصباح بالشمال و محليا الوسط ثم سحب عابرة و تكون أحيانا كثيفة بأغلب المناطق.

وتهب الريح شمالية غربية قوية فقوية جدا من 50 إلى 80 كلم/س بأغلب الجهات و تصل إلى 100 كلم/س في شكل هبات بالمرتفعات و تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.

ويكون البحر هائجا فشديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب فهائجا ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 18 و 23 درجة ببقية الجهات و تصل محليا إلى 26 درجة بالجنوب الغربي.

أما التوقعات الجوية ليوم غد الخميس، فتشير الى أن السماء ستكون مغيمة جزئيا بأغلب المناطق. والريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

والبحر شديد الاضطراب فمضطرب. والحرارة في ارتفاع و تتراوح القصوى عامة بين 22 و 27 درجة و تكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات.