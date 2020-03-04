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عاجل/وزارة الصحة تكشف بالأرقام آخر المستجدات بخصوص فيروس “كورونا”..و996 شخصا يخضعون للحجر الصحي الذاتي..(فيديو)

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عاجل/وزارة الصحة تكشف بالأرقام آخر المستجدات بخصوص فيروس “كورونا”..و996 شخصا يخضعون للحجر الصحي الذاتي..(فيديو)

2020/03/04 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

كشفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 04 مارس 2020 خلال لقاء اعلامي آخر مستجدات الوضع بخصوص فيروس “كورونا” وآخر الاحصائيات الى حدود يوم 03 مارس الجاري..

وقالت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ان وزارة الصحة تقوم بمتابعة 1619 مسافر تونسي وأجنبي من بينهم 996 يخضعون حاليا لحجر صحي ذاتي توقيا من انتشار فيروس “كورونا” و623 شخص أنهوا فترة الحجر الصحي الذاتي وتاكدت سلامتهم.

وأضافت في السياق ذاته أنّ نتيجة الفحوصات الطبيّة التي اجريت لـ52 شخصا كانت نتيجتها سلبية في انتظار صدور نتيجة 12 عينة تمّ ارسالها للتحليل في المخبر المرجعي لاشخاص عائدين من مناطق تشهد انتشار الفيروس أو لأشخاص اختلطوا بمصابين.

ومن جانبه شدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي على ان حالة وحيدة فقط الى الحد الآن ثبت اصابتها بفيروس كورونا وهو المواطن التونسي البالغ من العمر 40 سنة والعائد من ايطاليا.

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