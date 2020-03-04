منوبة : عزل ذاتي لمواطن من برج العامري قادم من ميلانو على متن باخرة الخميس المنقضي

أكّدت المديرة الجهوية للصحة في منوبة إيمان السويسي مساء اليوم الاربعاء لصحفية مكتب (وات) في الجهة أنه تمّ عزل مواطن من معتمدية

برج العامري ذاتيا في منزله لمدّة 14 يوما إلى حين التثبّت من حالته الصحّية.

يأتي ذلك بعد عودته مؤخرا من مدينة ميلانو الايطالية، في نفس التاريخ الذي وصلت فيه إحدى البواخر الايطالية التي رصدت فيها أوّل حالة إصابة بفيروس “كورونا”

ببلادنا.

وأضافت أنّه تمّ التوصل إلى المشتبه في إصابته بعد جهود خاصة من اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة التي تضمّ الصحة والحماية المدنية والحرس

والأمن الوطنيين والمعتمدين والمديرين الجهويين، إذ أسفرت التحريات عن عودته من مدينة ميلانو الايطالية يوم الخميس المنقضي دون التأكّد إلى حد الان ان كان على

متن نفس الباخرة التي سجّلت أوّل حالة إصابة بالفيروس او غيرها من البواخر، حسب قولها.

وأضافت أنّه تمّ التأكّد سابقا من قائمة راكبي الباخرة التي سجلت بها أول حالة لإصابة بالفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة ولم يكن من بينها اي شخص من متساكني

الجهة حسب العناوين المرفقة بقائمة الركاب.

وأشارت إلى تلقّي الادارة الجهوية عديد الابلاغات التي كان أغلبها كاذبة وإشاعات ورغم ذلك تم التعامل معها جدّيا بالمتابعة والتحري من قبل اللجنة الجهوية.