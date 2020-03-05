عاجل/طالبة تدهس أخرى بسيارتها في سوسة..تفاصيل جديدة وهذا ما جاء في اعترافاتها..

توفيت طالبة تدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أصيلة طبلبة من ولاية المنستير دهسا مساء أمس اثر حادث مرور أليم، خلف حالة من الحزن واللوعة في صفوف زملائها وأصدقائها.

وحسب ما أكده مصدر أمني مسؤول لموزاييك فان مرتكبة حادث المرور الذي أدى إلى وفاة طالبة تدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، فتاة سلمت نفسها أمس لمركز الحوادث بإقليم الأمن الوطني .

و أوضح المصدر ذاته أن مرتكبة الحادث وهي طالبة أيضا تدرس بإحدى جامعات سوسة، في عقدها الثاني، تفاجأت بمجموعة من الطلبة يعبرون الطريق المقابل للكلية، فلم تتحكم في فرامل السيارة ووجّهت المقود نحو الجهة اليسرى الا أنها قامت بدهس الهالكة وفق روايتها.

هذا وقد تم الإحتفاظ بها.