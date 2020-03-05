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احالة 3 عيّنات من عائلة واحدة لمستشفى شارل نيكول يشتبه في اصابتهم بكورونا

2020/03/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد المندوب الجهوي للصحة بقابس الدكتور رياض الشاوش صباح اليوم الخميس 05 مارس 2020 بأنّ المصالح المعنية بمتابعة فيروس كورونا بالمستشفى الجهوي بقابس تحوّلت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إلى مقر سكنى احدى العائلات بالمدينة كانت قد عادت من إيطاليا على متن الباخرة منذ 27 فيفري المنقضي وكانت موجودة تحت قانون الحجر الصحّي.

وأضاف الشاوش في تصريح لشمس اف ام بعد الفحص الدقيق تم أخذ عينات من 03 أفراد من عائلة واحدة وإحالتها إلى مستشفى شارل نيكول للقيام بالإجراءات اللازمة في انتظار الحصول على نتيجة التحاليل .

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