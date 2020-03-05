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عاجل: ارتفاع عدد المشتبه باصابتهم بـ”كورونا” بمدنين

2020/03/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ارتفع صباح اليوم الخميس 05 مارس 2020، عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجز الصحي الذاتي إلى 11 شخص، من بينهم رضيع بعدما أن كان عددهم يوم أمس 9 في مختلف معتمديات ولاية مدنين للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورنا.

وأشار كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين زايد العنز، في تصريح لشمس اف ام الى أن هؤلاء كانوا من مسافري الباخرة القادمة من إيطاليا والتي كانت على متنها الحالة الأولى التي ثبث أنها تحمل الفيروس في تونس.

كما أكد أن حالة الأشخاص الحاليين لا تستوجب في الوقت الحاضر أخذ عينات لهم للتحليل نظرا لعدم وجود لديهم أي أعراض في علاقة بهذا الفيروس غير أن التواصل معهم مستمر لمتابعة وضعيتهم الصحية.

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