تفكيك شبكة مختصة في التحيّل عبر مواقع التواصل الإجتماعي تنشط في ولايات نابل و سيدي بوزيد والقيروان وسليانة وبن عروس

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بسليانة، بالتعاون مع فرقة شرطة النجدة، مساء اليوم الخميس، من تفكيك شبكة مختصة في التحيّل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، متكوّنة من 3 أشخاص وتنشط في ولايات نابل وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وبن عروس، وفق ما صرّح به مصدر أمني مسؤول، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بسليانة.

وأفاد المصدر ذاته بأن الوحدات الأمنية تمكّنت من القبض عليهم بمنطقة أولاد حفوز (بالتحديد بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد)، مضيفا أن المشتبه بهم تعمّدوا إيهام كهل أصيل معتمدية الكريب (ولاية سليانة)، تعرّض للسرقة يوم الثلاثاء الماضي (سُرقت شاحنته)، بإبلاغه عن مكان السيارة مقابل مبلغ مالي (3 آلاف دينار)، بعد تنزيله تدوينة على صفحة بموقع للتواصل الإجتماعي، يُعلم فيها عن تعرض سيارته للسرقة، طالبا ممّن يجدها الإتصال به.

وقال المصدر الأمني إن هؤلاء الأشخاص أعلموا الضحية بأنهم “بصدد إقناع السارق بتسليمه شاحنته وعدم تفكيكها وبيعها بسيدي بوزيد”، مشيرا إلى أن الأبحاث ما تزال جارية للكشف عن بقية أفراد هذه الشبكة.

يُذكر أن الأشخاص من مواليد 1986 و1992 و 1991 وأصيلي منطقة بوججلة من ولاية القيروان