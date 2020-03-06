وفد عن جامعة مديري الصحف يلتقي راشد الغنوشي..وهذه التفاصيل…

وعد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب لدى استقباله ظهر امس الخميس 5 مارس 2020 وفدا عن الجامعة التونسية لمديري الصحف ببحث إمكانية استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة الاشهار العمومي والاشتراكات المودع لدى المجلس منذ عدة أشهر باعتبار مساهمتها المتوقعة في التخفيف من صعوبات المؤسسات.

وأضاف الغنوشي أنه سيعرض الامر على اجتماع مجلس الرؤساء الذي ينعقد اليوم الجمعة لبرمجة أشغال المجلس في المدة القريبة القادمة.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب استمع في بداية اللقاء الى عروض ضافية حول الوضع المتردي لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية قدمها له أعضاء الوفد يتقدمهم رئيس الجامعة محمد الطيب الزهار.

وتضمنت العروض كشوفا مستفيضة عن صعوبات المؤسسات وعن المطالب التي لم تقع الاستجابة لها رغم أنها لا تتطلب اعتمادات إضافية من الدولة. وتطرق الحديث الى الوضع الخاص لبعض المؤسسات والى ضرورة استعجال النظر في مشروعي القانونين المعوضين للمرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 حيث طالب الوفد بمعالجة ملف الاعلام دفعة واحدة وفق ما جاء في نص البلاغ الصادر عن جامعة مديري الصحف.