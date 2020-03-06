رسميا/استشهاد ملازم أول..وزير الداخلية يقدم الحصيلة النهائية وهويات جرحى العملية الانتحارية بالبحيرة..

كشف وزير الداخلية هشام المشيشي خلال ندوة صحفية منذ قليل تفاصيل العملية الانتحارية التي جدت صباح اليوم الجمعة والتي استهدفت دورية امنية قرب السفارة الامريكية.

وقال الوزير ان العملية جدت على الساعة 11 صباحا حيث عمد ارهابيين الى استهداف تشكيل يؤمن الطريق العام قرب سفارة امريكا بواسطة حزام ناسف تقليدي الصنع مما اسفر عن استشهاد الملازم الأول توفيق الميساوي 52 سنة بالادارة العامة لوحدات التدخل وهو اب لـ 3 ابناء.

واما المصابين فهم

-عبد السلام منور الوشتاتي

-محمد القصوري

-ربيع محمد الهادي

-غسان الجامعي

-ياسين القاسمي

-رانية كمون مواطنة

وبين الوزير ان الحالة الصحية للمصابين مستقرة وهو موجودن بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى.

واكد الوزير وجود عمليات امنية ومداهمات في مختلف ولايات الجمهورية جارية في علاقة بهذه العملية.

يذكر انّ وزارة الداخلية أفادت بأن شخصين عمدا على الساعة 11:00 ، الى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل لمقر السّفارة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما.