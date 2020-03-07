عاجل/نشرة متابعة للوضع الجوي ودعوة لليقظة..امطار رعدية..

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة تواصل التقلبات الجوية اليوم و من المنتظر ان تكون الأمطار المتفرقة والرعدية مؤقتا حاضرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب..

وقال المعهد ان الأجواء ستكون بملامح شتوية اليوم وابرز ملامح الطقس هو الانخفاض الملحوظ في الحرارة لتنزل إلى ما دون العشرين درجة على كامل البلاد، بل وتكون في مستويات 14/09 بالشمال والمرتفعات..

وشدة الرياح تتطلب كل اليقظة قرب السواحل والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س.. البحر هائج بالشمال ومضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.. وهبوب رياح الشمال سيعزز الاحساس بانخفاض درجات الحرارة..