قبلي: سلسلة من الحملات التحسيسية بمختلف المؤسسات التربويّة توقّيًا من فيورس “كورونا”

توقّيًا من فيروس “كورونا” المستجدّ، نظّمت المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة، سلسلة من الحملات التحسيسية لفادة الاطار التربوي والتلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة، خصصت للتأكيد على ضرورة إيلاء جانب النظافة العناية الكافية، وفق ما أكده، اليوم السبت، المكلف بالاعلام بالمندوبية الجهوية للتربية، الهادي بوصفة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الحملات التحسيسية التي أمنتها فرق صحية من إدارة الطب المدرسي، ركزت على تحسيس التلاميذ وإطارات التدريس والاداريين، بأهمية احترام بعض شروط النظافة التي من شأنها أن تحد من إمكانية انتشار فيروس “كورونا”، على غرار الغسل المتكرر لليدين.

وبيّن، أنه تم في اطار الخطة التواصلية التي قررتها وزارة التربية، تشكيل لجان بكافة المندوبيات الجهويّة، تسهر على متابعة انتشار الفيروس واتخاذ الاجراءات الكافية للتصدي له بالتعاون مع المصالح الصحيّة.

يذكر أن عدد الاشخاص الذين تم إخضاعهم للعزل الصحي الذاتي بالجهة، بلغ إلى غاية يوم أمس الجمعة، 11 حالة، علما وانه لم تثبت لديهم أية أعراض إصابة بفيروس “كورونا”، حيث تم اتخاذ هذا الاجراء في إطار الوقاية ومن باب الاحتياط خاصة وأنهم قدموا من مناطق موبوءة، وذلك حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني، لـ(وات).