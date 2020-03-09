عاجل/وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن المصاب الثاني بفيروس “كورونا”..

كشف وزير الصحة عبد اللطيف المكي ان الحالة الثانية لمرض كورونا هي لمواطن دخل من إيطاليا يوم 21 فيفري و لم يتم إخضاعه للحجر الصحي الذاتي لأنه لم يبدأ تطبيق هذا التحوط على القادمين من إيطاليا الا يوم 26 فيفري بعد ان اصبح المرض في المرحلة التي تقتضي الاحتياط ( علميا).

وقال الوزير في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك ان الفرق الطبية و الإدارية تمكنت من تسطير كل المسارات التي مر بها و حددت قائمات الافراد الذين اختلط بهم و اليوم سيتم اخذ عينات للتحليل و من المنتظر ان تظهر النتائج حوالي الساعة الرابعة و ستعلن النتائج فورا و على ضوئها ستتخذ الاجراءات.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في بلاغ لها مساء امس الاحد عن تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكّدة مستوردة بفيروس كورونا المستجدّ لمواطن تونسي عمره 65 سنة قادم من إيطاليا وذلك بعد صدور نتائج التحليل المخبري مساء اليوم الأحد 8 مارس 2020.

وقد تمّ إيواؤه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي.

وفي ما يلي نص التدوينة: