هام/ وضع مواطن أصيل ولاية بنزرت بالحجر الصحي.. وهذه التفاصيل

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2020/03/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني انه تم الاحتفاظ يوم امس الاحد بمواطن عمره 37 سنة بغرفة العزل الصحي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بعد ان تم اخذ عينات من دمه وتوجيهها الى المخبر المركزي بالعاصمة (مستشفى شارل نيكول)، على اثر الاشتباه في اصابته بفيروس “كورونا” المتجدد.

واوضح بوقطفة ان المشتبه في اصابته بالفيروس، موجود بالمستشفى كاجراء احتياطي في انتظار ظهور نتائج التحاليل، في حدود الساعة الرابعة من ظهر اليوم الاثنين، واشار الى انه تم تعقيم مسار المريض (انطلاقا من لحظة ركوبه سيارة الاسعاف الى حين وصوله المستشفى).

وبين ان المواطن عامل بأحد الفضاءات الصناعية في محيط الميناء التجاري وفي تواصل مع عدد من الأجانب، وقد تم نقله للمستشفى من قبل مصالح الحماية المدنية، الامر الذي اربك الطاقم الطبي وشبه الطبي في المستشفى بسبب مخالفة بروتوكول التعامل مع هذا النوع من الوضعيات الصحية.

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