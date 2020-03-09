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وفاة 12 شخصا بفيروس “H1N1″ في تونس..وشكري حمودة يكشف لـ”المصدر”..

2020/03/09 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

تم تسجيل 12 حالة وفاة في تونس بسبب انفلونزا الخنازير او ما يعرف بـفيروس “H1N1 “وذلك وفق ما اكده اليوم  الاثنين 09 مارس 2020 مدير الإدارة العامة للصحة الأساسية شكري حمودة في تصريح لـ”المصدر”.

وأوضح شكري حمودة أن الوفيات سجلت في مختلف ولايات الجمهورية لدى فئات عمرية مختلفة ثبت أنهم لم يقوموا بالتلقيح المبكر ضد النزلة الموسمية.

وعبر المتحدث عن اسفه لتسجيل وفيات خاصة وان التلاقيح موجودة في تونس داعيا التونسيين الى اتخاذ الاجراءات الوقاية السنة القادمة بداية من اكتوبر القادم واجراء التلاقيح حفاظا على صحتهم وسلامتهم وفق تعبيره.

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