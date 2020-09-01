إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على 15 شخصا

تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بجربة من ولاية مدنين، أمس الإثنين، من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، والقاء القبض على 10 أشخاص أصيلي قابس والقصرين ومدنين، من بينهم شخص مفتش عنه من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة والسرقة، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 6 اشهر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها اليوم، أن الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة)، تمكنت أمس الاثنين، من ضبط 5 أشخاص بصدد ترصّد فرصة للصّعود على متن إحدى البواخر الرّاسية بالميناء، قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة.

وأضافت أن الوحدات المذكورة تمكنت كذلك في نفس اليوم، من إحباط محاولة شخصين مغادرة البلاد بطريقة غير شرعيّة على متن إحدى البواخر، مبينة أن الأوّل استعمل وثائق سفر تخصّ شقيقه، في حين اختبأ الثاني بالكراسي الخلفيّة لسيّارة شقيقه.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.