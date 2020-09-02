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اليوم : انتهاء “أوسو” و بداية التقلبات الجوية الخريفية

2020/09/02 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة ان اليوم والذي يمثل انتهاء اوسو استنادا للرزنامة الفلاحية سيشهد أولى التقلبات الجوية الخريفية.. الأمطار تكون حاضرة بأغلب الجهات وتكون رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة..

كما سيتم تسجيل انخفاض متوقع في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 26 و30 بالجنوب وتصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء..
الرياح قوية بالجنوب و معتدلة فقوية نسبيا بالشمال والوسط كما تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية..

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