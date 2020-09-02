في القيروان: بعد دفنها تبين انها مصابة بالكورونا..

افاد المدير الجهوي للصحة حمدي الحذري انه تم تسجيل حالة وفاة لامراة مسنة بالغة من العمر 71 سنة اصيلة منطقة قصر لمسة من عمادة معروف بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، اتضح بعد دفنها انها مصابة بفيروس “كورونا”

واضاف في تصريح ل(وات) ان المسنة تنقلت خلال الاسبوع المنقضي لزيارة ابنتها بمعتمدية برقو من ولاية سليانة (تبعد 56 كم عن معتمدية الوسلاتية)، اين احست بآلام وارتفاع في درجة حرارة جسمها، فوقع نقلها الى مستشفى برقو لاسعافها واخذ عينة منها للتحليل، الا انها توفيت بمنزل ابنتها ودفنت بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية قبل صدور نتائج التحاليل من ولاية سليانة

وبين الحذري ان فريقا من المستشفى المحلي بالوسلاتية تنقل للتقصي عن الفيروس في صفوف المخالطين لاهل المسنة ورفع عينات من المشتبه في اصابتهم لتحليلها والتاكد من سلامتها

من جانبه، ذكر رئيس بلدية الوسلاتية كريم الملايكي ل(وات) انه تم صباح اليوم اثر الاطلاع على نتيجة التحليل، تعطيل خدمات الحالة المدنية لمدة نصف ساعة والقيام بحملة تعقيم لمقر بلدية ومعتمدية الوسلاتية ولعدد من المؤسسات الاخرى على غرار مركز الحرس الوطني ومحطة النقل البري باعتبار ان اهل المسنة تنقلوا لاستخراج وثائق الدفن

وقال انه سيتم عقد جلسة استعجالية للجنة المحلية لمجابهة الكوراث وتنظيم النجدة بمعتمدية الوسلاتية قصد اتخاذ الاجراءات الملائمة للغرض والحد من انتشار العدوى

يشار الى ان الادارة الجهوية للصحة بالقيروان افادت في بلاغ لها اليوم الاربعاء انه تم بتاريخ امس تسجيل اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بمدينة القيروان بعد صدور نتائج 60 عينة ليصبح العدد الجملي للاصابات 145 حالة منذ 31 جويلية الفارط من بينها 10 اصابات وافدة و135 عدوى محلية

كما تجدر الاشارة الى انه تم القيام ب4753 تحليلا منذ 31 جويلية في اطار عملية التقصي النشيط وتقصي المخالطين للحالات المصابة يتمركز اغلبها بمعتمدية القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية في حين تم تسجيل اصابة بمعتمدية العلا واصابتين بمعتمدية حفوز و6 اصابات بمعتمدية الشبيكة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان