عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة الحمراء لانتشار فيروس “كورونا”، يرتفع إلى 19 ولاية

ارتفع عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة الحمراء في تونس، إلى 19 ولاية تسجل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات بفيروس “كورونا” المستجد على كل مائة ألف ساكن، وفق ما أعلنه، اليوم الأربعاء، المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

وذكر المرصد أن القائمة المصنفة بالحمراء تضم كلا من ولايات قابس ( 774 إصابة) وبن عروس ( 225 إصابة) والكاف ( 208 إصابة) وتونس ( 200) وسوسة ( 167) ثم أريانة والقيروان بـ( 106 حالات إصابة ) لكل منهما.

كما تضم نفس القائمة، بإصابات أقل، ولايات صفاقس والمنستير ومدنين وجندوبة ونابل وتطاوين والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وقبلي، وكذلك سليانة وبنزرت.

وتشمل هذه القائمة جل الجهات باسثناء 5 ولايات تسجل أقل معدلات إصابة بكورونا على كل مائة ألف ساكن، وهي منوبة (10 إصابات) وقفصة ( 8 إصابات) وباجة ( 4 إصابات) وزغوان ( 3 إصابات) وتوزر بإصابتين فقط.

ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ مطلع مارس المنقضي، سجلت تونس 80 حالة وفاة، وشفاء 1624 مصابا، في حين يناهز عدد الحالات النشطة 2259 حالة إصابة، ويقيم حاليا بالمستشفيات 49 مصابا.

واعتبر مسؤولون باللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد في تصريحات سابقة لـ (وات)، أن زيادة الاصابات المسجلة بكورونا ترجع لعدم تطبيق إجراءات التوقي من الفيروس التاجي، مشدّدين على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات توقيا من الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر، أن قائمة الولايات المصنفة حمراء كانت، قبل أقل من أسبوع، تضم في حدود 16 ولاية، ولم يتجاوز، حينها، عدد حالات الإيواء بالمستشفيات 11 مصابا، قبل ارتفاعه إلى 49 حاليا، من بينهم 10 بالعناية المركزة.