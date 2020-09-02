الكاف: التخفيف من حظر التجول بمدينة الكاف بداية من الليلة

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية الكاف عشية اليوم خلال اجتماعها الدوري التخفيف من حظر التجول وذلك بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا عوضا عن الساعة السابعة، بداية من هذه الليلة وإلى غاية يوم 6 سبتمبر الجاري تاريخ انتهاء فترة الحظر المقررة في الغرض، وفق ما أوردته ولاية الكاف على صفحتها الرسمية عشية اليوم .

ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به رئيس دائرة الاعلام بالولاية الناصر القاسمي تبعا لتحسن الحالة الصحية بالجهة ولانخفاض عدد الاصابات بالمدينة بصفة مستمرة منذ بداية الاعلان عن حظر التجول يوم الجمعة الماضي.