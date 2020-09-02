عاجل: الكشف عن معطيات خطيرة وتلاعب بالأدلة في قضية “براكاج” الاعلامية سحر حامد..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

مجلس نواب الشعب يصوت لفائدة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي

عاجل: هذا ما قررته المحكمة في حق المتهمين في عملية “براكاج”الاعلامية سحر حامد

الكاف: التخفيف من حظر التجول بمدينة الكاف بداية من الليلة

2020/09/02 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية الكاف عشية اليوم خلال اجتماعها الدوري التخفيف من حظر التجول وذلك بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا عوضا عن الساعة السابعة، بداية من هذه الليلة وإلى غاية يوم 6 سبتمبر الجاري تاريخ انتهاء فترة الحظر المقررة في الغرض، وفق ما أوردته ولاية الكاف على صفحتها الرسمية عشية اليوم .
ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به رئيس دائرة الاعلام بالولاية الناصر القاسمي تبعا لتحسن الحالة الصحية بالجهة ولانخفاض عدد الاصابات بالمدينة بصفة مستمرة منذ بداية الاعلان عن حظر التجول يوم الجمعة الماضي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn