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تطاوين : تسجيل إصابتين جديدتين بعد مرور أكثر من 20 يوما دون إصابات

2020/09/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في تطاوين أمس إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ اكتشفتا لدى مواطنين اثنين قضيا عطلة صيفية في جزيرة جربة وخالطا مصابين بالفيروس بذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين 86 مصابا منهم 48 إصابة في الموجة الثانية لكوفيد-19 بعد قرار فتح الحدود في 27 جوان الماضي منها 13 إصابة وافدة حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للصحة مراسل (وات) في الجهة .

وتتوزع الإصابات إلى 22 في البئر الاحمر و11 في غمراسن و14 في معتمدية تطاوين الشمالية وإصابة واحدة في معتمدية تطاوين الجنوبية .

أما عدد الوفيات فلم يتجاوز حالتي وفاة واحدة في غمراسن وواحد في تطاوين الشمالية فيما يبلغ عدد حالات الشفاء 17 مصابا. وقد تم إجراء 1672 تحليلا على المشتبه بإصابتهم منذ شهر فيفري الماضي حسب ذات المصدر.

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