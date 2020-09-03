في موكب تسلم السلطة: المشيشي يؤكد ان حكومته ستكون منفتحة على النقد والنصح وستكون يدها ممدودة لكل من يريد خدمة البلاد

تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القيروان

عاجل: هذه حقيقة اصابة أطفال في مستشفى باب سعدون بالكورونا..

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 03 سبتمبر

منوبة: تسجيل 06 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” 05 منها افقية

2020/09/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية منوبة، مساء امس الاربعاء، 06 حالات إصابة محلّية بفيروس ” كورونا”، منها 05 حالات افقية مصدر عدواها غير معلوم، ليبلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس 17 حالة منها 10 حالات محلية و05 افقية وحالتين وافدتين، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات)

وتعلقت حالات الاصابة المذكورة، بطبيب بمستشفى الأطفال بباب سعدون قاطن بمدينة الجديدة، وب5 مواطنين من الدندان ووادي الليل، ظهرت عليهم اعراض العدوى وقاموا بإجراء اختبارات “الكوفيد 19″، منهم تاجر متجول وفنانة بفرقة موسيقية نسائية.

وأضافت ان اختبارات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة المجراة منذ بداية الاسبوع، كشفت 5 اصابات محلية اضافية تبين ان اصحابها، وهم من بين المشاركين في فعاليات مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، من خارج مرجع نظر ولاية منوبة وتمت احالتهم لمصالح الادارة الجهوية للصحة بتونس للمتابعة.

وأشارت الى ان عدد الخاضعين لاختبارات “الكوفيد 19” من بين المشاركين في فعاليات مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل التابعين لولاية منوبة بلغ 26 شخصا، لم تصدر نتائج تحاليلهم بعد، اضافة الى 10 تحاليل من محيط اصابة ممرضتي المصحة العسكرية بمفتاح سعد الله، فيما كانت نتائج 35 اطارا طبيا وشبه طبي بمعهد القصاب اضافة الى جميع تحاليل محيط عامل احد مصانع بن عروس القاطن بطبربة “سلبية”.

وأضافت المديرة الجهوية أن جميع المصابين بولاية منوبة، محلّ حجر ذاتي بمنازلهم، ورهن المتابعة الطبية من مصالح الادارة الجهوية وقد تم تحديد 40 شخصا في محيطهم العائلي المتعاملين معهم، لإخضاعهم للاختبارات الطبية اللازمة وتأكيد سلامتهم من العدوى .

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس على 15 حالة ايواء ذاتي في مقرات الاقامة وحالة ايواء وجوبي بالمنستير وحالة ايواء بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، فيما يخضع 6 أشخاص لحجر صحي وقائي.

يذكر ان الجهة سجّلت 74 حالة إصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة، شفي من بينها 52 حالة، فيما سجلت خمس حالات وفاة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn