منوبة: تسجيل 06 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” 05 منها افقية

سجّلت ولاية منوبة، مساء امس الاربعاء، 06 حالات إصابة محلّية بفيروس ” كورونا”، منها 05 حالات افقية مصدر عدواها غير معلوم، ليبلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس 17 حالة منها 10 حالات محلية و05 افقية وحالتين وافدتين، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات)

وتعلقت حالات الاصابة المذكورة، بطبيب بمستشفى الأطفال بباب سعدون قاطن بمدينة الجديدة، وب5 مواطنين من الدندان ووادي الليل، ظهرت عليهم اعراض العدوى وقاموا بإجراء اختبارات “الكوفيد 19″، منهم تاجر متجول وفنانة بفرقة موسيقية نسائية.

وأضافت ان اختبارات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة المجراة منذ بداية الاسبوع، كشفت 5 اصابات محلية اضافية تبين ان اصحابها، وهم من بين المشاركين في فعاليات مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، من خارج مرجع نظر ولاية منوبة وتمت احالتهم لمصالح الادارة الجهوية للصحة بتونس للمتابعة.

وأشارت الى ان عدد الخاضعين لاختبارات “الكوفيد 19” من بين المشاركين في فعاليات مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل التابعين لولاية منوبة بلغ 26 شخصا، لم تصدر نتائج تحاليلهم بعد، اضافة الى 10 تحاليل من محيط اصابة ممرضتي المصحة العسكرية بمفتاح سعد الله، فيما كانت نتائج 35 اطارا طبيا وشبه طبي بمعهد القصاب اضافة الى جميع تحاليل محيط عامل احد مصانع بن عروس القاطن بطبربة “سلبية”.

وأضافت المديرة الجهوية أن جميع المصابين بولاية منوبة، محلّ حجر ذاتي بمنازلهم، ورهن المتابعة الطبية من مصالح الادارة الجهوية وقد تم تحديد 40 شخصا في محيطهم العائلي المتعاملين معهم، لإخضاعهم للاختبارات الطبية اللازمة وتأكيد سلامتهم من العدوى .

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس على 15 حالة ايواء ذاتي في مقرات الاقامة وحالة ايواء وجوبي بالمنستير وحالة ايواء بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، فيما يخضع 6 أشخاص لحجر صحي وقائي.

يذكر ان الجهة سجّلت 74 حالة إصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة، شفي من بينها 52 حالة، فيما سجلت خمس حالات وفاة.