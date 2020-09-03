هام-مدير معهد باستور ينبه: تلقيح “القريب” ضروري هذه السنة..

قال مدير عام معهد باستور، الهاشمي الوزير إن التلاقيح الخاصة بالنزلة الموسمية ضرورية هذه السنة في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

وأضاف في تصريح لاذاعة “جوهرة أف أم” أنه على الفئات الهشة (كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض الصدرية وضيق التنفس والقلب..) القيام بالتلاقيح خاصة وأن هناك أعراض متشابهة للأنفلونزا والكورونا وذلك لتسهيل التعامل مع المرضى، وفق قوله.

وتابع أيضا أن القيام بالتلاقيح يُسهل أكثر تشخيص الحالات، مشيرا أيضا إلى أن التلاقيح الخاصة بالانفلونزا تزيد من مناعة الجسم قليلا على الرغم من أنه لا وجود لعلاقة بين الفيروسين (الأنفلونزا والكورونا).