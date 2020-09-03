قبلي : تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا واحدة محلية والاخرى وافدة

أكّد المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق اليوم الخميس لــ(وات) تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا واحدة محلية والاخرى

وافدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين تلقّوا الإصابة بالفيروس بولاية قبلي منذ تسجيل أوّل حالة إصابة الى اليوم الى 140 حالة منها 130 حالة محلية و10 حالات وافدة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحالتين الجديدتين المسجّلتين من بين نتائج 8 عيّنات وردت مساء أمس على الادارة الجهوية تخصّان امرأة مسنّة من منطقة ” تنبيب” من معتمدية

قبلي الشمالية تخضع للعزل الصحي بالمستشفى الجهوي في قبلي وحالة لطفل صغير من مدينة قبلي عائد من دولة خليجية تمّ إخضاعه إثر انقضاء فترة الحجر الصحي

للتحليل كانت نتيجته إيجابية.

وأشار المدير الجهوي للصحة ان اجمالي عدد الاصابات المسجّلة خلال الموجة الثانية من الفيروس بلغ الى اليوم 28 حالة تتوزع على مناطق “مزرع ناجي” و”تنبيب” وقبلي

المدينة من معتمدية قبلي الشمالية اضافة الى القلعة من معتمدية دوز الشمالية ونويل وزعفران من معتمدية دوز الشمالية وقد تمّ نقل أغلب المصابين إلى مراكز الايواء الصحي

الجماعي لتلقّي العلاج، داعيا أهالي الجهة الى مزيد التقيد بالبروتوكولات الصحية لتفادي انتشار الفيروس وتجنب العدوى وذلك عبر ارتداء الكمامات والحرص على الغسل

المتكرّر للأيدي وتجنّب الاجتماعات مع التقيّد بالتباعد الجسدي.