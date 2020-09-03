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وزارة الصحّة تطلق منصة لأخذ مواعيد اجراء تحاليل كورونا واعلان نتائجها

2020/09/03 أخبار, المصدر, مجتمع

وضعت وزارة الصحّة على ذمّة المواطنين الراغبين في اجراء التحاليل المخبرية لفيروس كورونا المستجد من المقبلين على السفر الى الخارج، منصة للتسجيل عن بعد تتيح أخذ المواعيد وتلقي نتائج تحاليلهم ، وفق ما أعلنته الوزارة الخميس.

وتمكن هذه المنصة التي يتم النفاذ اليها عبر العنوان www.rdvtestcovid.tn ، من أخذ المواعيد عن بعد لاجراء التحاليل المخبرية RT PCR بالمخابر الخاصة والعمومية بالنسبة للتونسيين العازمين على السفر الى الخارج.

وبمجرد ولوج المسافرين المعنيين إلى المنصة وإدخالهم بياناتهم الشخصية، يتلقون رمزا سريا يمكّنهم من حجز مواعيد إجراء التحاليل، ثم يتحولون طبقا لمواعيدهم لانجاز اختبارات “كورونا”، على أن يستخدموا، لاحقا، نفس الرمز للتعرف على نتائج تحاليلهم.

وتتضمن التطبيقة قائمة بالمخابر التي تتولى انجاز التحاليل المخبرية وتوزيعها الجغرافي، كما تحتوي استبيانا يقوم المستخدم تعميره من أجل أخذ موعد فضلا عن خانة تهم نتائج التحاليل.

 

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