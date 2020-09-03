القصرين: القبض على عنصر مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة

ألقت وحدات منطقة الأمن الوطني بعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين القبض، اليوم الخميس، على شاب مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن عملية القبض على المشتبه به تمت اثر تنفيذ سلسلة من المداهمات على منازل عدد من الاشخاص المفتش عنهم بسبيطلة، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالشخص بالمظنون فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.