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وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في قابس

2020/09/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افاد كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس انور الحافي (وات) انه تم امس الخميس تسجيل حالة وفاة جديدة بوحدة “كوفيد 19” للإنعاش بالمستشفى الجهوي، لامرأة تبلغ من العمر 86 سنة وهي من معتمدية مطماطة

وبين الحافي ان بهذه الوفاة، التى تم تسجيلها امس، ٍيرتفع عدد المتوفين بفيروس “كورونا” إلى 13 حالة، واشار الى أن 12 من هذه الحالات من الحامة او من الحامة الغربية.

وذكر بالمناسبة انه يوم أمس إجراء 141 تحليلا على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس بمخابر “كوفيد 19″، جاءت نتائج تحاليل 07 منها “ايجابية”، واوضح أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس “كورونا” تتوزع الى 05 حالات بالحامة والحامة الغربية وحالة واحدة بكل من وذرف ومطماطة.

وأشار الحافي الى انه تم الى حدود اليوم تسجيل 85 حالة شفاء من بين الحالات المصابة بفيروس “كورونا” والبالغ عددها الجملي 862 حالة، و بين ان هذه الاصابات تتوزع الى 860 إصابة محلية وإصابتين وافدتين.

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