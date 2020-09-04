البحيرة: القبض على شخصين من أجل السرقة باستعمال العنف

اثر تعرض امرأة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 03 و04 سبتمبر 2020 إلى السرقة بالنطر على مستوى شارع بن الوليد بالعوينة حيث عمد مجهولين إلى افتكاك حقيبتها اليدوية وجرّها على الأرض مما تسبّب لها في جروح دامية، تعهدت وحدات منطقة الأمن الوطني بالبحيرة بالبحث في الموضوع.

بإجراء جملة من التحريات وبناءً على الأوصاف المدلاة، تمكنت الوحدات المذكورة فجر اليوم 04 سبتمبر 2020 من القبض على مقترفي عملية السرقة (19 و21 سنة) وحجزت لديهما الحقيبة محل السرقة.

بالتحري معهما، اعترفا بما نسب إليهما وبعرضهما على المتضررة، أكّدت أنهما من قاما بسرقتها.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.