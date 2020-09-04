21 ولاية مصنّفة ضمن القائمة “الحمراء” لانتشار فيروس كورونا المستجد

رتفع عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة الحمراء لانتشار فيروس “كورونا” المستجد في تونس، إلى21 ولاية تسجل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن، وفق ما أعلنه، اليوم الجمعة، المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

وذكر المرصد أن القائمة المصنفة “حمراء” تضم كلا من ولايات قابس ( 779 إصابة) وبن عروس ( 325 إصابة) وسوسة (245 إصابة) وتونس ( 240) ثم الكاف (208) و أريانة بـ( 144 حالات إصابة ) والقيروان (122) والمنستير وصفاقس بـ( 81 إصابة ) لكل منهما .

كما تضم نفس القائمة، بإصابات أقل، ولايات مدنين وجندوبة ونابل وتطاوين والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وقبلي، وكذلك سليانة وبنزرت وولايتي منوبة وقفصة اللتين كانتا خارج القائمة الحمراء إلى حدود الأربعاء المنقضي.

وتشمل هذه القائمة جل الجهات، باسثناء ثلاث ولايات تسجل أقل معدلات إصابة بكورونا على كل مائة ألف ساكن، وهي باجة (5 إصابات) وزغوان ( 3 إصابات) وتوزر بإصابتين فقط.

جدير بالذكر، أن قائمة الولايات المصنفة “حمراء” كانت، قبل يومين ، تضم 19 ولاية، ولم يتجاوز، حينها، عدد حالات الإيواء بالمستشفيات 49 مصابا، قبل ارتفاعه إلى 66 حاليا.

ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ مطلع مارس المنقضي، سجلت تونس 84 حالة وفاة، وشفاء 1681 مصابا، في حين يناهز عدد الحالات النشطة 2629 حالة إصابة، ويقيم حاليا بالمستشفيات66 مصابا.

واعتبر مسؤولون باللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد في تصريحات سابقة لـ (وات)، أن زيادة الاصابات المسجلة بكورونا ترجع لعدم تطبيق إجراءات التوقي من الفيروس التاجي، مشدّدين على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات توقيا من الإصابة بالفيروس.