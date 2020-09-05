نابل: تسجيل 13 إصابة محلية جديدة وغلق وحدة صناعية في منزل بوزلفة بعد ثبوت إصابة عامل بفيروس كورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بنابل عن تسجيل 13 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الحالات المحلية إلى 50 حالة، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي

وأوضحت الادارة الجهوية للصحة في بلاغها الصادر مساء امس الجمعة، انه تم تسجيل هذه الاصابات بعد ورود نتائج العينات المرفوعة ليوم أمس الجمعة والبالغ عددها 61 تحليلا

وقد تم منذ فتح الحدود في 27 جوان الفارط تسجيل 87 حالة موزعة على 37 حالة وافدة و 50 حالة محلية من بينها 38 حالة بمعتمدية سليمان

وأفاد معتمد سليمان وسام الهرابي في تصريح لصحفية (وات)، أن 21 حالة من بين الاصابات التي تم تسجيلها بسليمان تعود لمخالطين للاصابات التي تم تسجيلها بوحدة صناعية في

بن عروس وطبيبة تعمل بعيادة خاصة و16 إصابة لأشخاص حضروا حفل زفاف بسليمان من بينهم امرأة تبلغ من العمر 50 سنة وتقطن بزاوية المقايز من معتمدية الهوارية

وأضاف أنه تم القيام ب30 تحليلا لعينات رفعت من أشخاص حضروا حفل الزفاف في انتظار صدور النتائج اليوم السبت

ومن جهته، أفاد معتمد منزل بوزلفة توفيق بن صميدة أنه تم اليوم السبت غلق وحدة صناعية بمنزل بوزلفة بعد ثبوت إصابة احد عمالها بفيروس كورونا وهو أصيل مدينة سليمان، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تضم 380 عاملا وقد تم حصر المخالطين لهذه الحالة المؤكدة و أخذ عينات 13 عاملا للتأكد من سلامتهم

ومن جابنه، أوضح معتمد قرمبالية طارق صالح أن عدد الاصابات ارتفع إلى ثلاث بعد إصابة شقيقيتن تعملات بأحد المصانع بقرمبالية بعد عودتهما من حفل زفاف في جندوبة، مشيرا إلى ان عملية التقصي متواصلة للحد من انتشار الفيروس.

ويبلغ عدد حالات الاصابة بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة 112 حالة 54 منها تماثلت للشفاء وحالة وفاة وحيدة و57 لايزتلون حاملين للفيروس ويخضعون للحجر الصحي الاجباري.