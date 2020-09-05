قابس: 64 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

قالت رئيسة مصلحة الإعلام والمكلفة بالبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس سعاد اليحياوي في تصريح لمراسل ” وات “، انه تم اليوم تسجيل 64 حالة شفاء جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا والذين وقع إيواؤهم بمركز الحجر الصحي الإجباري بالمهدية.

ويرتفع بذلك عدد حالات الشفاء الجديدة من فيروس كورونا في ولاية قابس إلى 151 حالة شفاء من بين 874 حالة إصابة بهذا الفيروس منها فقط إصابتين وافدتين والبقية إصابات محلية.