بنزرت – كورونا : تسجيل إصابة موظفة بمكتب بريد في العالية وصاحب نزل سياحي ببنزرت الشمالية بفيروس كورونا

أكّد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني اليوم تسجيل اصابتين مؤكدتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لــ(وات) أن حالتي الإصابة هما محليتان وتعودان لشخص مقيم في معتمدية بنزرت الشمالية ومالك احدى الوحدات السياحية ومن مخالطي مصاب مقيم بمدينة اريانة ،وامرأة مقيمة بمدينة العالية وتعمل بمكتب البريد بالمنطقة من مخالطي المراة المصابة التي تم الاعلان عن اصابتها مؤخرا بذات المنطقة ، مضيفا أنهما في الحجر الصحي الإلزامي منذ مدة بطلب من الفريق المكلف بالبحوث الوبائية بخلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للهيئة الجهوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

من جانبه أكد المدير الجهوي للسياحة الياس مسلم أن إدارته تواصلت مع نظيرتها للصحة ومدّتها بقائمة اسمية للمسؤولين عن الوحدة السياحية بما يسهّل عملهم الاستقصائي، مؤكّدا أن صاحب النزل لم يتواصل مع اي طرف عامل بالنزل منذ اسبوع ومتواجد بمنزله ، وفق البحث الوبائي الأولي ،

والتزمت إدارة النزل بعدم استقبال وقبول اي حريف حتى الانتهاء من عمليات التقصي الوبائي من قبل المصالح الصحية، وفق تصريحه.

يشار إلى أن مراسل (وات) حاول التواصل مع المدير الجهوي للبريد من اجل معرفة الإجراءات المتخذة بشأن الموظفة المصابة بالفيروس بمكتب البريد في مدينة العالية لكن تعذّر عليه ذلك .