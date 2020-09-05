مدنين-كورونا: تسجيل 5 إصابات جديدة واحدة منها فقط لشخص أصيل الجهة

كشفت نتائج تحاليل 113 عينة لتقصي فيروس “كورونا” تلقتها الإدارة الجهوية للصحة بمدنين أمس السبت عن 6 عيّنات إيجابية منها حالة في إطار عملية المراقبة لا تزال حاملة للفيروس، و5 حالات جديدة منها حالة إصابة محلية بجربة حومة السوق، فيما تهم حالتان اجنبيين أحدهما من ليبيا والآخر من فرنسا، اما الحالتين المتبقيتين فهما لمواطنين اثنين من ولاية تطاوين، وفق كاهية مدير الصحة الاساسية بمدنين زيد العنز.

وأشار، زيد العنز، في تصريح لـ”وات”، إلى أن نتائج التحاليل اظهرت أيضا شفاء 3 حالات من فيروس “كورونا” لمصابين من جزيرة جربة، وفق قوله.

هذا وينتظر أن تصدر نهاية هذا اليوم نتائج التحاليل الخاصة بأعوان مركز البريد بحومة السوق الذي سجل إصابة في صفوف العاملين به تقرر على إثرها غلق المركز واخضاع كل طاقمه إلى التحليل ليتحدد على ضوء نتائجه مواصلة غلقه أو اعادة فتحه بعد عملية تعقيم دقيقة شملته هذا اليوم السبت.