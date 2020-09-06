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المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه الى خطر ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة متوقعا تواصل نزول امطار هامة بالمناطق الشرقية

2020/09/06 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

نبه المعهد الوطني للرصد الجوي الى خطر تشكل السيول والأدوية وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة بالنظر الى تشبع الارض بما تم تسجيله خلال 24 ساعة الاخيرة من كميات هامة من الامطار في ولايات الوسط
وافاد ان التقلبات الجوية، اليوم الاحد، متواصلة وتتجلى من خلال نزول امطار رعدية يصاحبها تساقط للبرد. وتكون الكميات هامة بالمناطق الشرقية للبلاد.
تهب الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بخليج قابس وتتجاوز مؤقتا 90 أثناء ظهور السحب الرعدية.
البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية المجالات البحرية.
الحرارة في مستويات 26/22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 20 بالمرتفعات، وتتراوح بين 26 و32 بالجنوب وتصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.

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