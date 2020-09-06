ولاية مدنين تسجل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا منها 4 حالات محلية بجربة

أفاد كاهية مدير الصحة الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين زيد العنز تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا واصابة سابعة هي في إطار المراقبة الصحية وذلك من جملة نتائج 161 عينة تم تحليلها بمخبر كوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة.

وذكر زيد العنز ان الحالات الجديدة تتوزع بين 4 اصابات محلية بجزيرة جربة (3 بحومة السوق وحالة واحدة بميدون) واصابتين وافدتين من بين العائدين من ليبيا.

وسجلت الجهة من بين النتائج 13 حالة شفاء ستمكن اصحابها من مغادرة مركز الحجر الصحي الاجباري بجربة.

كما تضمنت النتائج التي تلقتها الادارة الجهوية للصحة البارحة، عينات سلبية لكل أعوان مركز بريد جربة حومة السوق الذي سجل اصابة أول امس لإحدى اعوانه وبذلك يستانف المركز عمله يوم غد الاثنين بعد أن شهد عملية تعقيم.